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İran sınırından Türkiye’ye giren 2 terörist etkisiz hale getirildi!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İran sınırından Türkiye’ye sızan biri İranlı 2 terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Politika 26.07.2022, 02:59 26.07.2022, 10:39
İran sınırından Türkiye’ye giren 2 terörist etkisiz hale getirildi!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İran sınırından Türkiye’ye sızan biri İranlı 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Paylaşımında, “İran sınırından Türkiye’ye sızan biri İranlı 2 terörist Van Özalp Damlacık kırsalında Eren Abluka-22 Operasyonunda kahraman Jandarmamızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Teröristlere tekrar söylüyoruz. Teslim olun. Yoksa bu topraklar sizin için ölümdür” ifadelerine yer verdi.

#terörist #türkiye #İran
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