İngiltere Kralı III. Charles ilk yurt dışı ziyareti için Almanya’da

İngiltere Kralı III. Charles ilk yurt dışı ziyareti kapsamında eşi Kraliçe Camilla ile Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve eşi Elke Büdenbender’in davetlisi olarak Almanya’ya geldi.

İngiltere Kralı III. Charles, tahta çıkmasının ardından ilk yurt dışı ziyaretini Almanya’ya düzenledi. Kral III. Charles, eşi Kraliçe Camilla ile Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve eşi Elke Büdenbender’in davetine üzerine başkent Berlin’e geldi. Kraliyet ailesinin uçağı öğle saatlerinde Berlin’e indi. Kral III. Charles ve eşini, Cumhurbaşkanı Steinmeier ile eşi Elke Büdenbender, tarihi Brandenburg Kapısı önünde askeri törenle karşıladı. Brandenburg Kapısı önünde tarihte ilk kez düzenlenen büyük çaplı törende iki ülkenin milli marşlarının çalınmasından sonra Kral III. Charles, kendilerini karşılamaya gelen halkla bir süre sohbet etti. Kendisine verilen hediyeleri de kabul eden Kral III. Charles, nezaket göstererek çok sayıda kişiyle el sıkıştı.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda karşılama yapıldı

Kral III. Charles ve eşi Kraliçe Camilla için Cumhurbaşkanlığı Sarayı Bellevue’de de karşılama töreni yapıldı. Cumhurbaşkanı Steinmeier ve eşi, kraliyet mensubu dostlarını bu kez daha küçük bir törenden sonra Bellevue Sarayı’nda ağırladı. Kral III. Charles ve eşi Kraliçe Camilla saraydaki ziyaretçi defterini imzaladıktan sonra Bellevue Sarayı’nda, siyaset, araştırma, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla "Enerji Geçişi ve Sürdürülebilirlik" konulu bir resepsiyona katıldı. Steinmeier, Kral III. Charles onuruna yaklaşık 130 davetlinin katılacağı bir akşam yemeği verecek. Kral III. Charles’in, yemek sonrası konuşmasının bir bölümünü Almanca yapması bekleniyor.

Güvenlik önlemleri artırıldı

Daha önce prens olarak defalarca Berlin’e gelen III. Charles, kral olarak ilk kez Almanya’nın başkentine geldi. İngiltere kraliyet ailesinin ziyareti sırasında Berlin’de çok büyük güvenlik önlemleri alındı. Şehirde yaklaşık bin polis çeşitli noktalara konuşlandırıldı. Pek çok anayol trafiğe kapatıldı. Diğer eyaletlerden ise 20’ye yakın patlayıcı tespit edebilen özel eğitimli polis köpeği Berlin’e getirildi.

Ziyaret 3 gün sürecek

İngiltere kraliyet ailesinin Almanya ziyareti 3 gün sürecek. Kral III. Charles, Almanya ziyaretinin ikinci gününde Federal Meclis’te bir konuşma yapacak. Daha sonra eşiyle birlikte eski Tegel Havalimanı’nı ziyaret edecek ve orada kalan Ukraynalı mültecilerle görüşecek. Kraliyet çifti, yarın öğleden sonra Brandenburg’a geçerek Brodowin eko-köyünü ziyaret edecek ve burada peynir yapacak. Kral III. Charles ve Kraliçe Camilla, cuma günü ziyaretlerinin son gününde, Hamburg’a geçecek. Kral III. Charles ve eşi Camilla’nın cuma günü Almanya’dan ayrılması bekleniyor.