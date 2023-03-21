İletişim Başkanı Altun: "Deprem gibi acı bir olay üzerine oluşan hassasiyetlerin suistimal edildiği, sistematik dezenformasyon girişimlerini gördük"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, herhangi bir afet durumunda acil müdahale ve etkili yardım organizasyonu kadar, kamuoyunu hızlı, doğru ve şeffaf bir şekilde bilgilendirmenin de hayati derecede önemli olduğunu belirterek, “Ne yazık ki deprem gibi acı bir olay üzerine oluşan hassasiyetlerin suistimal edildiği, sistematik dezenformasyon ve kara propaganda girişimlerine şahitlik ettik” dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkanlığın konferans salonunda düzenlenen "Sesinizi Duyuyoruz: Afet ve Kriz Dönemlerinde Habercilik Paneli"ne katıldı. Afet ve Kriz Dönemlerinde Gazetecilik Pratiği, Silahların Gölgesinde, Hakikatin Peşinde: Savaş Haberciliği ve Pandeminin Öğrettikleri Çerçevesinde Sağlık Haberciliği başlıklı üç oturumda gerçekleştirilecek panelde haber ajanslarının muhabirleri, ulusal kanal muhabirleri ve gazeteciler genç meslektaşlarına yaşadıkları tecrübeleri anlatacak.

Altun burada yaptığı konuşmada, 6 Şubat’ta “asrın felaketi” olarak nitelenen depremlerin yaşandığını hatırlatarak, “Maalesef bu depremlerde 50 binden fazla insanımız vefat etti. Can kayıplarımızın içinde basın mensuplarımız da oldu. Ben bu depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza, basın mensuplarımıza Allah’tan rahmet diliyor, yaralılarımıza şifa temenni ediyorum” dedi.

Altun, deprem bölgesindeki illeri, ilçeleri, köyleri sağlam ve dayanıklı evlerle altyapısıyla üstyapısıyla yeni bir çehreye kavuşturacaklarını belirterek, “Ayrıca ülke genelinde deprem farkındalığının artırılması ve kentsel dönüşüm adımlarının hızlandırılması için var gücümüzle çalışacağız. Bu noktada kamu kurumlarından belediyelere, vatandaşlarımızdan medyaya, herkesin üzerine düşen sorumluluk düşmektedir. Herkesin de bu hassasiyetleri yerine getireceğine inanıyoruz” diye konuştu.

“Deprem gibi acı bir olay üzerine oluşan hassasiyetlerin suistimal edildiğini gördük”

Herhangi bir afet durumunda acil müdahale ve etkili yardım organizasyonu kadar, kamuoyunu hızlı, doğru ve şeffaf bir şekilde bilgilendirmenin de hayati derecede önemli olduğunun altını çizen Altun, “Bu süreçte aynı zamanda dezenformasyonla mücadele etmek de bir gerekliliktir. Yaşadığımız son depremlerde bu hususu bir kez daha görmüş olduk. Ne yazık ki deprem gibi acı bir olay üzerine oluşan hassasiyetlerin suistimal edildiği, sistematik dezenformasyon ve kara propaganda girişimlerine şahitlik ettik” ifadelerini kullandı.

Teyit edilmeden yapılan paylaşımların, arama-kurtarma faaliyetini sekteye uğratması, insan hayatına mal olması gibi durumlarla karşılaştıklarını savunan Altun, “Bölgede canla başla yürütülen arama kurtarma ve insani yardım çalışmalarının yanında, tezviratlarla da mücadele etmek durumunda kaldık” dedi.

Afet ortamında oluşan bilgi kirliliğine ve kasıtlı dezenformasyon girişimlerine karşı kamuoyunun güvenilir bilgilere ulaşmasını temin ettiklerini dile getiren İletişim Başkanı Altun, bu kapsamda kamuoyunu bilgilendirme görevini ifa eden yüzlerce basın mensubunun bölgesine intikallerini koordine ettiklerini söyledi.

Deprem bölgesinde gece gündüz demeden fedakarca görevine eden basın mensuplarını ele alan Altun, “Aralarında depremde aile üyelerini kaybetmesine rağmen görevine devam edenler bile vardı. Onlardan bazıları bugün aramızda. Bu vesileyle kendilerine bir kez daha taziyelerimi iletiyor, teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar” dedi.

Depremin ilk saatlerinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’nde (CİMER) “Deprem Acil” başlığını kullanıma açtıklarına dikkati çeken Altun, “’Dezenformasyon Bildirim Servisi’ uygulamasını faaliyete geçirdik. Afet sürecinde yanıltıcı bilgilerle etkin mücadele kapsamında, ‘Deprem’ başlığıyla günlük dezenformasyon bülteni yayımladık. Ayrıca yurtdışı teşkilatımız ve ilgili birimlerimizle uluslararası basın kuruluşlarıyla koordinasyon ve bilgilendirme işleyişi tesis ettik” diye konuştu.

Panel, Anadolu Ajansı muhabirleri Kemal Karadağ ve Orhan Onur Gemici’nin konuşmacı olarak katıldığı Afet ve Kriz Dönemlerinde Gazetecilik Pratiği başlıklı oturum ile devam etti.