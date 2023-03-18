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İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Hatay il genelinde vaka sayıları geçen yılın aynı dönemi ile benzer niteliktedir. Bir salgın söz konusu değildir"
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Hatay il genelinde vaka sayıları geçen yılın aynı dönemi ile benzer niteliktedir. Bir salgın söz konusu değildir"
Politika 18.03.2023, 16:44
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Hatay il genelinde vaka sayıları geçen yılın aynı dönemi ile benzer niteliktedir. Bir salgın söz konusu değildir"
- "Hatay ilinde büyük bir salgın olduğuna dair bizce hekimliğinin de sorgulanması gereken bir hekim tarafından yalan ve provokasyon amaçlı açıklamada bulunulmuştur"
- "Hatay genelinde yaşam alanlarının tamamını su veriliyor"