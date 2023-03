İBB AK Parti Grup Başkanvekili Göksu: "Konutunu dönüştürmek isteyen her vatandaşa en az 1 milyon TL olmak üzere 2 yıl geri ödemesiz para verilecek"

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, "Konutunu dönüştürmek isteyen her vatandaşa en az 1 milyon TL olmak üzere 2 yıl geri ödemesiz para verilecek" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi Mart Ayı Olağan Toplantısı’nın ilk birleşimi Meclis 1. Başkan Vekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında İBB Başkanlık binasında gerçekleştirildi. Toplantı, geçen ay gerçekleştirilen toplantı raporunun okunmasıyla başladı. Toplantıda Esenler Belediye Başkanı ve AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu kürsü konuşması gerçekleştirdi.

"6 Şubat depreminden çıkartacağımız çok önemli dersler var"

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremden çıkarılması gereken derslerin olduğunu söyleyen Göksu, "Deprem 11 ilimizde yaklaşık 14 milyon nüfusu kapsayan alanda oldu. O depremde yıkılan enkazın altında hayalleri, hasretleri, aşkları kaldı birçok insanımızın. Hüzünleri kaldı, umutları kaldı. Deprem çok büyük bir alanı yıkarken, bu büyük milletin ne kadar büyük olduğunu da gösterdi. Elbette 6 Şubat depreminden çıkartacağımız çok önemli dersler var. Çok önemli ibretler var. Her ders, her ibret, her olay bize farklı bir dönüşümü elbette hatırlatacaktır. Bugüne kadar kentsel dönüşüme hayır diyenler, her kentsel dönüşüm projesi için mahkeme kapısında yatanlar, çıkacak bu aziz milletten bir özür dileyecek. Başta saygıdeğer Cumhurbaşkanımız olmak üzere emek veren bütün bakanlarımıza, belediye başkanlarımıza herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Herkes büyük emek sarf etti. Herkes büyük gayret gösterdi. Bu yaraları en hızlı şekilde saracağız inşallah" ifadelerini kullandı.

"İstanbul’daki kamu binalarının yüzde 92’si ya yenilenmiş ya da güçlendirilmiş"

İstanbul’daki kamu binalarının yüzde 92’sinin yenilendiğini ya da güçlendirildiğini ifade eden Başkan Göksu, "CHP yönetimi altında İstanbul’un deprem çalışmaları ve performansları yapılması gerekenler ne? Bunları anlatacağız. Aslında amacım iki şeyi mukayese etmek elbette değil. Türkiye depremi konuşmazken Cumhurbaşkanımız İstanbul’da deprem müdürlüğünü kurmuş. İstanbul’daki kamu binalarının yüzde 92’si ya yenilenmiş ya da güçlendirilmiş. 7.1 milyon bağımsız bölüm var. Bu bağımsız bölümün 2 buçuk milyonu 2000 yılından sonra yapılmış. Bakanlık verilerine göre dönüşmesi gereken 1.2 milyon, acil dönüşmesi gereken 230 bin. Bu çerçevede İstanbul’da 220 nokta rezerv alan ve risk alanı olarak belirlenmiş. Bunun 68 tanesi riskli alan olarak belirlenmiş. Bu 68 bölge yaklaşık olarak 116 bin 394 bağımsız bölüme tekabül ediyor. Bu riskli alanlardaki sorumluluk 48 bölgede büyük çoğunluk AK Parti olmak üzere CHP’li sadece iki belediye var. 12 bölge bakanlığın sorumluluğunda, 8 bölge de İBB’ye ait. Şu anda devam eden inşaat 82 bin 724. Kim yapıyor? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve AK Partili belediyeler" şeklinde konuştu.

"Konutunu dönüştürmek isteyen her vatandaşa en az 1 milyon olmak üzere 2 yıl geri ödemesiz para verilecek"

İstanbullulara müjde veren Başkan Göksu, "Konutunu dönüştürmek isteyen her vatandaşa en az 1 milyon TL olmak üzere 2 yıl geri ödemesiz para verilecek. Eğer ada bazında dönüşüm yapmak isteyen bir şirket olursa Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından şirkete de aynı şekilde inşaat yapım kredisi verilecek. Detaylar yarın ya da diğer gün Maliye ve Hazine Bakanımız tarafından açıklanacak. İstanbul’a ve ülkemize hayırlı olsun" dedi.