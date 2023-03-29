Enerji Bakanı Fatih Dönmez, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı

- Enerji Bakanı Fatih Dönmez: "Böyle bir rakamda ceza söz konusu değil. Büyük kapsamlı bir rapor var ve ona bağlı da bazı yaptırımlar söz konusu. Tek taraflı yaptırım yok. Irak tarafından iddia edilen 5 konudan 4’ü reddedildi. Bir tanesi kabul oldu. Bizim iddialarımız, taleplerimiz vardı. 6 konudan 5’i de bizim taleplerimiz kabul edildi, biri reddedildi. Buna dayalı olarak da yaptırımlar şimdi hukukçularımız tarafından değerlendiriliyor. Irak hükümetiyle aramızda yürürlükte olan bir anlaşmamız var. O anlaşma, tahkimin verdiği bu rapor ve uluslararası hukuka göre biz yapıcı bir rol oynamayı düşünüyoruz. Bunu zaman gösterecek. "

- "Bugün Cumhurbaşkanımız tarih verecek ne zaman açılış yapılacağına dair."

- "Başka konularda başka davalar devam ediyor ama bu alanla alakalı dosyadaki konu bu. Hükümetin taraf olduğu başka hususlar da var.