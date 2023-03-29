Enerji Bakanı Fatih Dönmez, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı
Enerji Bakanı Fatih Dönmez, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı
Enerji Bakanı Fatih Dönmez, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı
- Enerji Bakanı Fatih Dönmez: "Böyle bir rakamda ceza söz konusu değil. Büyük kapsamlı bir rapor var ve ona bağlı da bazı yaptırımlar söz konusu. Tek taraflı yaptırım yok. Irak tarafından iddia edilen 5 konudan 4’ü reddedildi. Bir tanesi kabul oldu. Bizim iddialarımız, taleplerimiz vardı. 6 konudan 5’i de bizim taleplerimiz kabul edildi, biri reddedildi. Buna dayalı olarak da yaptırımlar şimdi hukukçularımız tarafından değerlendiriliyor. Irak hükümetiyle aramızda yürürlükte olan bir anlaşmamız var. O anlaşma, tahkimin verdiği bu rapor ve uluslararası hukuka göre biz yapıcı bir rol oynamayı düşünüyoruz. Bunu zaman gösterecek. "
- "Bugün Cumhurbaşkanımız tarih verecek ne zaman açılış yapılacağına dair."
- "Başka konularda başka davalar devam ediyor ama bu alanla alakalı dosyadaki konu bu. Hükümetin taraf olduğu başka hususlar da var.