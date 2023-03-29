Enerji Bakanı Dönmez: “1.4 milyar dolarlık bir ceza yok"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Irak hükümetinin uluslararası tahkime açtığı davada Türkiye’nin 1.4 milyar dolar tazminat ödemesine hükmedildiği iddialarına ilişkin, "Böyle bir ceza söz konusu değil" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TBMM’de basın mensuplarının Irak merkezi hükümetinin Bölgesel Kürt Yönetimi’nin Türkiye üzerinden izinsiz petrol sattığı gerekçesiyle uluslararası tahkime açtığı davada Türkiye’nin 1.4 milyar dolar tazminat ödemesine hükmedildiği iddiaları ile ilgili soruları üzerine açıklama yaptı. "Böyle bir ceza söz konusu değil" diyen Bakan Dönmez, "Kapsamlı bir rapor var ve ona bağlı olarak bazı yaptırımlar söz konusu. Yaptırımlar tek taraflı değil. Irak tarafından iddia edilen 5 konunun 4’ü reddedildi, 1 tanesi kabul oldu. Bizim taleplerimiz vardı. Talep ettiğimiz 6 konudan 5’i kabul edildi, 1 tanesi reddedildi. Buna dayalı olarakta hukukçular bu konuyu değerlendiriyor. Irak hükümetiyle aramızda yürürlükte olan bir anlaşmamız var. O anlaşma ve tahkimin vermiş olduğu bu rapor uluslararası hukuka göre. Biz yapıcı bir rol oynamayı düşünüyoruz. Bunu zaman gösterecek" dedi.

Bakan Dönmez, bir basın mensubunun "Uluslararası tahkimde benzer enerji gerekçeli başka dosyamız var mı?" sorusu üzerine de, “Başka konularda başka davalar devam ediyor. Irak hükümetinin taraf olduğu başka hususlar da var” dedi.

Bakan Dönmez, ayrıca İran doğalgazı ile ilgili Türkiye’nin taraf olduğu bir dava olmadığını açıkladı.