Dışişlerinden, Kosova ile Sırbistan arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi hakkında açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) yol haritası çerçevesinde Kosova ile Sırbistan arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesini teminen Brüksel’de anlaşmaya varılmasını müteakip liderlerin mutabakat sağlanmasını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Kosova ile Sırbistan arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesini teminen Avrupa Birliği yol haritası çerçevesinde 27 Şubat 2023 tarihinde Brüksel’de anlaşmaya varılmasını müteakip Kosova ve Sırbistan liderlerinin 18 Mart 2023 tarihinde Ohri’de söz konusu anlaşmanın uygulama eki üzerinde de mutabakat sağlamasını memnuniyetle karşılıyoruz. Önümüzdeki dönemde tarafların söz konusu anlaşmanın hükümlerine tam olarak riayet ederek somut sonuçlar elde etmesini ümit ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Sırbistan ve Kosova liderleri ile ayrı ayrı görüştüğü belirtilen açıklamada, “Ülkemiz başta elektrik dağıtım meselesi olmak üzere sürece katkı sağlamaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımız ahiren hem Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuçiç, hem Kosova Başbakanı Kurti ile ayrı ayrı görüşmeler yapmıştır. Türkiye olarak Kosova ve Sırbistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesini amaçlayan tüm girişimleri desteklemeyi sürdüreceğiz” ifadelerine yer verildi.