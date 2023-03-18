Son Dakika
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı Sameh Shoukry ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Mısır ile tarihi bağlarımız var. Kardeşlik bağlarımızı yeniden güçlendirmek için liderlerimiz ortaya bir irade koydu" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı Sameh Shoukry ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Mısır ile tarihi bağlarımız var. Kardeşlik bağlarımızı yeniden güçlendirmek için liderlerimiz ortaya bir irade koydu" dedi.
Politika 18.03.2023, 13:09
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı Sameh Shoukry ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Mısır ile tarihi bağlarımız var. Kardeşlik bağlarımızı yeniden güçlendirmek için liderlerimiz ortaya bir irade koydu" dedi.