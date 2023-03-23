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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu iftarını depremzedelerle yaptı
Dişişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, iftarı Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde depremzedelerle beraber çadırda yaptı.
Politika 23.03.2023, 20:13
Dişişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, iftarı Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde depremzedelerle beraber çadırda yaptı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, iftarını Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen yerlerden olan Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde açtı. Kurulan çadır kente gelen Bakan Çavuşoğlu, depremzede vatandaşlarla yakından ilgilendi. Çavuşoğlu, iftarın ardından çadır kenti gezerek, depremzedelerle sohbet etti.