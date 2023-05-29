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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Üzerimize giydirilen ve bize dar gelen deli gömlekleri içinde bizi yıllarca boğanların korkusu hep, bugün müjdesini verdiğimiz Türkiye Yüzyılının bir gün gelip kapılarına dayanacağıdır.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Üzerimize giydirilen ve bize dar gelen deli gömlekleri içinde bizi yıllarca boğanların korkusu hep, bugün müjdesini verdiğimiz Türkiye Yüzyılının bir gün gelip kapılarına dayanacağıdır.”

Politika 29.05.2023, 00:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Üzerimize giydirilen ve bize dar gelen deli gömlekleri içinde bizi yıllarca boğanların korkusu hep, bugün müjdesini verdiğimiz Türkiye Yüzyılının bir gün gelip kapılarına dayanacağıdır.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Üzerimize giydirilen ve bize dar gelen deli gömlekleri içinde bizi yıllarca boğanların korkusu hep, bugün müjdesini verdiğimiz Türkiye Yüzyılının bir gün gelip kapılarına dayanacağıdır.”

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