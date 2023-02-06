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Bakan Koca: “Afetin yaşandığı şehirlerimizde yaralılara ve hasta depremzedelere ilk tıbbi müdahale, kurulan sahra çadırlarında yapılıyor”
Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak deprem dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Dibeybe ile görüştü
Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak, deprem nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.
Politika 06.02.2023, 23:45
Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak, deprem nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla arayan Libya Başbakanı Dibeybe, hayatını kaybedenler için taziyelerini ileterek, yaralılara şifa dileğinde bulundu.