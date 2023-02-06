Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Dibeybe ile görüştü

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak, deprem nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla arayan Libya Başbakanı Dibeybe, hayatını kaybedenler için taziyelerini ileterek, yaralılara şifa dileğinde bulundu.