Cumhurbaşkanı Erdoğan:" Hiçbir vatandaşımızı çürük bir yapıda, evde yaşatmayacağız .İnşallah CHP ve ortakları bu depremden ders çıkarmış olurlar da kentsel dönüşüm projelerinin karşısında durmaktan vazgeçerler.”

- "Şayet artçı depremler nedeniyle döktüğümüz beton ve kalıplarda herhangi bir hasar veya çatlak meydana gelirse çok hızlı bir şekilde çeşitli bazı tekniklerle onarımı yapılır."

- "Üniversitelerde online sistemle biraz devam edelim. Gereken adımların atılmasını sağlayacağız."

- "HDP’nin taleplerini Kandil belirliyor. Kandil’deki terörist başları da zaten altılı masanın kendileri için umut oluşturduğunu söylüyorlar."

- "17 kabine üyemin hemen hemen her birine değişik illerde görevler vereceğiz, onları büyükşehirlerden aday yapmayı belirledik."