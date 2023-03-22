Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremlerin sonrasında yürütülen soruşturmalarda, bin 364 şüpheli hakkında işlem başlatıldığını, 302 şüphelinin tutuklandığını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremlerin sonrasında yürütülen soruşturmalarda, bin 364 şüpheli hakkında işlem başlatıldığını, 302 şüphelinin tutuklandığını açıkladı
Politika 22.03.2023, 22:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremlerin sonrasında yürütülen soruşturmalarda, bin 364 şüpheli hakkında işlem başlatıldığını, 302 şüphelinin tutuklandığını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şayet artçı depremler nedeniyle döktüğümüz beton ve kalıplarda herhangi bir hasar veya çatlak meydana gelirse çok hızlı bir şekilde çeşitli bazı tekniklerle onarımı yapılır."
- (Deprem konutları) Yarın temel atmaya başlıyoruz ve söz verdiğimiz gibi inşallah 1 yıl içerisinde kalıcı konutları bitirmeye Rabbim bizleri muvaffak etsin"