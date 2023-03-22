Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremlerin sonrasında yürütülen soruşturmalarda, bin 364 şüpheli hakkında işlem başlatıldığını, 302 şüphelinin tutuklandığını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şayet artçı depremler nedeniyle döktüğümüz beton ve kalıplarda herhangi bir hasar veya çatlak meydana gelirse çok hızlı bir şekilde çeşitli bazı tekniklerle onarımı yapılır."

- (Deprem konutları) Yarın temel atmaya başlıyoruz ve söz verdiğimiz gibi inşallah 1 yıl içerisinde kalıcı konutları bitirmeye Rabbim bizleri muvaffak etsin"