Çin’den Antalya’daki üçlü zirveye ilişkin açıklama

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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, Ukrayna-Türkiye-Rusya Üçlü Dışişleri Bakanları toplantısına ilişkin olarak Rusya-Ukrayna barışına çözüm arayan tüm diplomatik çabaları olumlu karşıladıklarını ifade etti.
Politika 10.03.2022, 13:10 10.03.2022, 13:46
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, Ukrayna-Türkiye-Rusya Üçlü Dışişleri Bakanları toplantısına ilişkin yaptığı açıklamada, Çin tarafının toplantının Ukrayna krizinin barışçıl çözümüne olumlu katkı sağlamasını ümit ettiğini belirtti. Sözcü Zhao, Çin tarafının Ukrayna-Türkiye-Rusya Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı da dahil olmak üzere Rusya-Ukrayna barışına çözüm arayan tüm diplomatik çabaları olumlu karşıladığını vurguladı. Görüşmenin Rusya-Ukrayna çatışmasının başladığı günden bu güne gerçekleştirilen en yüksek seviyeli görüşme olduğuna dikkat çeken Zhao, ilgili tarafların karşılıklı saygı ilkesine dayanarak aynı yönde ilerleyip ciddiyetle müzakereyi yürütmesi arzusunu ifade etti.