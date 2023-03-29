Çin’den ABD ve Tayvan’a uyarı: "Tsai ve McCarthy görüşmesine karşı koymak için gerekli tüm tedbirleri alacağız"

Çin’in Tayvan İşleri Ofisi Sözcüsü Zhu Fenglian, Tayvan lideri Tsai Ing-wen’in ABD’de Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy ile gerçekleştireceği görüşmenin provokasyon olacağını ifade ederek, "Buna karşı koymak için gerekli tüm önlemleri alacağız" dedi.

Tayvan lideri Tsai Ing-wen, beraberindeki heyet ile birlikte bugün Belize ve Guatemala’yı kapsayan 10 günlük Orta Amerika turu için ülkesinden ayrıldı. ABD basınına göre Tsai, Orta Amerika ziyareti sırasında New York’ta ve Los Angeles’ta duraklayarak temaslarda bulunacak. Tsai’nin ABD’de bulunacağı sırada ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy ile görüşeceği iddia edildi. Çin’den, söz konusu iddiaya sert tepki geldi.

Çin’in Tayvan İşleri Ofisi Sözcüsü Zhu Fenglian düzenlediği basın toplantısında, "Tayvanlı yetkililer, ’bağımsızlık’ için her fırsatı değerlendirerek sürekli olarak bahaneler üretiyor. Tayvan liderinin sözde transit gezisi, özünde bağımsızlık için ABD’nin desteğini almayı hedefleyen provokatif bir eylemdir. Bu durum Tek Çin ilkesini ihlal ederek iki Çin olduğunu ilan etmek anlamına gelmektedir" diye konuştu.

Çin’in egemenliğine ve toprak bütünlüğüne zarar verecek olan bu görüşmenin Tayvan Boğazı’nda barış ve istikrarı baltalayan başka bir provokasyon olacağını ifade eden Zhu, "Görüşmeye kesinlikle karşıyız ve buna kararlılıkla karşı koymak için gerekli tüm önlemleri alacağız" şeklinde konuştu.

"Dış baskılar Tayvan’ın dünyaya açılmasını engelleyemez"

Bugün Taoyuan Uluslararası Havalimanında ziyaretine ilişkin açıklama yapan Tsai, Tayvan’ın dünyaya açılma konusundaki kararlılığının daha da güçlendiğini söyledi. Tsai, "Tayvan’ın dünyaya açılmasına öncülük etmek ve dünyanın Tayvan’a gelmesini sağlamak, yönetimimizin önemli bir hedefidir. Dış baskılar Tayvan’ın dünyaya açılma kararlılığını engelleyemez. Biz sakiniz ve kendimize güveniyoruz. Teslim olmayacağız ve provokasyon yapmayacağız" ifadelerini kullandı.

Tayvan liderinin ofisinden geçtiğimiz hafta yapılan açıklamada, Tsai’nin 29 Mart-7 Nisan’da ABD üzerinden Belize ve Guatemala’ya seyahat edeceği belirtilmişti. McCarthy daha önce gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD’ye gelmesi durumunda Tayvan lideriyle görüşeceğini ifade etmişti. Ancak Tayvan tarafından Tsai’nin ABD’deki temaslarına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

ABD’nin eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin geçtiğimiz yıl Tayvan’a gerçekleştirdiği ziyarete sert tepki gösteren Çin, askeri tatbikatlar düzenlemişti.

Pekin yönetimi, Tayvan’ın Çin’in bir parçası olduğunu savunurken, Çin ile egemenlik ihtilafı yaşayan Tayvan ise "bağımsız bir ülke" olduğunu belirtiyor. Tayvan, dünyada yalnızca 13 ülke tarafından resmi olarak tanınıyor.