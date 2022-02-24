Çin: "Rusya’ya askeri destek planımız yok"

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chungying, Çin’in Rusya’ya herhangi bir askeri teçhizat sağlama niyetinde olmadığını söyledi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chungying, Rusya’nın askeri harekat kararının ardından açıklama yaptı. Hua Chunying, bu konuda Çin’in yaklaşımının ABD’nin yaklaşımından niteliksel olarak farklı olduğunu belirterek, "Çatışma riskini gördüğümüzde birbirimize silah sağlamak için inisiyatif almıyoruz. ABD’nin, Ukrayna’ya yaptığı gibi askeri tesis ve teçhizat sağlamayacağız. Güçlü bir ülke olarak Rusya’nın bu konuda Çin’e veya diğer ülkelere ihtiyacı olmadığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.