CHP’li Başarır ve İYİ Partili Türkkan’ın dokunulmazlık fezlekeleri TBMM’de görüşülecek

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin fezlekeler, yarın TBMM Genel Kurulunda görüşülecek.

TBMM Adalet Anayasa Karma Komisyonu, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında ’mahkeme heyetine müdahale ve saygısızlık’, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan hakkında ise ’şehit yakınına hakaret’ ve ’basit yaralama’ suçlarından hazırlanan fezlekeler çerçevesinde dokunulmazlıklarının kaldırılması yönünde karar almış ve söz konusu komisyon kararı TBMM Genel Kuruluna sunulmuştu. İki milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin fezlekeler, yarın TBMM Genel Kurulunda görüşülecek.