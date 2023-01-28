CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu Konya'da türbe ziyareti gerçekleştirdi

4 ay sonra yapılacak seçimler öncesi CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin, muhafazakar seçmene yönelik hamleleri sürüyor. Birçok kez türbe ziyaretinde bulunan Kemal Kılıçdaroğlu türbe ziyaretlerine devam ediyor.

Kemal Kılıçdaroğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Konya'nın Akşehir ilçesine geldi.

Seyyid Mahmud Hayrani Türbesi'ni ziyaret etti

Akşehir ziyareti kapsamında ilk durağı 'dedem' dediği, ailesinin kökeninin dayandığı ve 'baba ocağı' olarak adlandırılan Seyyid Mahmud Hayrani Türbesi oldu.

Türbede dua eden CHP Liderinin soy kütüğüne ait bir bilgilendirme yapıldı.

Kılıçdaroğlu'nun Konya nüfusuna kayıtlı olduğu söylendi

Bilgilendirmede Kılıçdaroğlu’nun Konya Akşehirli olduğu, dedesi Seyyid Mahmud Hayrani’nin Kureyşan Ocağı'na mensup olduğu aktarıldı.

Yapılan bilgilendirmede şu ifadeler kullanıldı:

"Sayın Kılıçdaroğlu'nun ataları Türkmenistan, Afganistan Türkistanı olarak bilinen ve Horasan yakınlarındaki Hayran bölgesinden, Selçuklularla beraber dalgalar halinde Harran eyaletindeki Adıyaman beldesine, oradan Karaman eyaleti Konya Akşehir'e yerleştikten sonra 1243'te Akşehir'den, 1335'te Kayseri-Sivas bölgesindeki Alaaddin Ertena Beyliğinden ve 1466'da Karaman Beyliği'nden üç dalga halinde Tunceli'ye göçmüşlerdir."

"Turgut Özal ile birlikte gece yarılarına kadar çalışırlardı"

Bilgilendirmenin devamında ise Turgut Özal ve Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki detay ortaya çıktı.

Kemal Kılıçdaroğlu Gelirler Genel Müdürlüğü'nde görevliyken merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal ile gece yarılarına kadar devlet bütçesi için çalıştıkları ifade edildi.

"Özal, Kılıçdaroğlu'nu ayakta karşılardı"

Kemal Kılıçdaroğlu ve Turgut Özal diyaloğuna ilişkin ise şu metinler paylaşıldı:

"Merhum Özal, sayın Kılıçdaroğlu'nu ayakta karşılardı. Merhum Turgut Özal, 'Türkiye'de peygamber soyundan gelen birçok aile vardır. Ancak benim tanıdığım iki aileden biri Kılıçdaroğlu ailesidir", diyor. Alemdar Yalçın'ın çalışmalarında Kemal Kılıçdaroğlu'nun ailesinin Kureyşan ocağına mensup olduğu, Horasan Türkmenlerinden ve Ehli Beyt soyundan geldiği belirtilmektedir. Kureyşan cemaati, Selçuklu ve Osmanlı döneminde büyük saygınlığı olan Kureyşan ocağına mensuptur. CHP genel başkanı sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ailesi ve ataları bu cemaate mensuptur."

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun türbe ziyaretine CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener'de eşlik etti.