CHP İzmir, aday adaylarını tanıttı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir 1. ve 2. bölgeden milletvekili aday adayları, düzenlenen törenle kamuoyuna tanıtıldı. CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, “Cumhurbaşkanlığı seçiminde İzmir’de her 4 vatandaşın 3’ünün oyunu alacağız. Hedefimiz yüzde 75’i bu şehirde yakalamak” dedi.

CHP İzmir’den milletvekili aday adayı olan 193 isim, Tarihi Havagazı Fabrikası’nda düzenlenen törenle tanıtıldı. Programda 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun tanıtım filmi de ekrana yansıtıldı. Öte yandan, en fazla kadın milletvekili aday adaylığı başvurusunun bu dönemde yapıldığı belirtildi. Programda konuşan CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, “Bu dönem partiye teveccüh yüksek. Toplum Kılıçdaroğlu’nu cumhurbaşkanı olarak görmek istiyor. Toplum Millet İttifakı’nı iktidar olarak görmek istiyor. Hep beraber Kılıçdaroğlu’nu 13. cumhurbaşkanı yapacağız. Bu seçimi açık farkla alacağız. Bahsettikleri gibi küçük bir farkla değil. Cumhurbaşkanlığı seçiminde İzmir’de her 4 vatandaşın 3’ünün oyunu alacağız. Hedefimiz yüzde 75’i bu şehirde yakalamak” diye konuştu.

“1 milyon 125 bin seçmene ulaşacağız”

CHP örgütleri olarak 1 milyon 125 bin seçmene ulaşacaklarını kaydeden Aslanoğlu, her ilçede gece vardiyaları oluşturduklarını ifade ederek şunları söyledi: “Gece vardiyasında ayakta olan yurttaşlarımızla çalışacağız. Taksi duraklarına, fırınlara hastanelere gideceğiz. Vatandaş veredeyse orda olup onları dinleyeceğiz. 30 ilçede engelli aileleri ziyaret edeceğiz. Kadın kollarımız 120 takım oluşturdu ve dar gelirli vatandaşları ziyaret edecekler.”