Çavuşoğlu, Kahire’de 18 Mart Şehitlerini Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi törenine katıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kahire’de 18 Mart Şehitlerini Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi töreninde, "Asrın felaketi olan 6 Şubat depreminden yaraları hep birlikte sararak daha güçlü şekilde çıkacağız" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı Sameh Shoukry’nin davetine icabetle geldiği Kahire’de Türk Şehitliği’nde 18 Mart Şehitlerini Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi törenine katıldı. Şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende Çavuşoğlu, Kahire Türk Şehitliği Anıtı’na çelenk bıraktı. Çavuşoğlu törende yaptığı konuşmada, "Burada I. Dünya Savaşı’nda hayatını kaybeden 4 bin 500 şehidimiz yatıyor. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün kahramanlarımızı rahmetle şükranla ve minnetle yad ediyorum. Bu vesileyle ömrünün bir kısmını Kahire’de geçiren milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u da yad ediyorum. İstiklal Marşımızın kabulünün 102. yıldönümünü 12 Mart’ta hep birlikte idrak ettik. Milletimiz tarihinde her güçlüğün altından milli birlik ve beraberlikle kalkmayı bilmiştir. Asrın felaketi olan 6 Şubat depreminden de inşallah yaraları hep birlikte sararak daha güçlü şekilde çıkacağız" ifadelerini kullandı.