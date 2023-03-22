Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Alternatif çalışmaları en düşük emekli maaşını yükseltecek alternatif modellerimiz var"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin emekli maaşları ve bayram ikramiyeleriyle ilgili çalışma yürüttüklerini açıkladı

- "Emeklilere rahat nefes aldıracak bir düzenlemeyi ayrıntılı şekilde çalıştım. Bunu deprem bir müddet etkisiyle ertelenmiş oldu ama bu hafta içinde en geç önümüzdeki hafta bunu Cumhurbaşkanımıza arz edeceğim"

- "5000’den başlayıp 9000 güne kadar prim ödeyenler var. 9 bin ile 7 bin 200 prim ödeme günü var. Bizim kamuoyuna söylediğimiz şey çok açıktır. Emeklilikte yaşa takılan ne demek, kanun geri işlemiştir. Bu mağduriyet meydana getirmiştir. Hukuk kuralı geri işlemez. Bunu ortadan kaldırdım"