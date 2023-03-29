BBP lideri Destici: "Cumhur İttifakının yüzde 49-50 oyu var"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Şunu ifade edeyim, bu seçim sistemi elbette birleşenlere, tek liste altında seçime katılabilenlere büyük avantaj sağlıyor, bu bir gerçek. Öyle bir gerçek ki burada biz 4 parti ortak yani tek listeyle seçime girdik o zaman Cumhur İttifakı’nın 49-50 civarında oyu var. En son ankette 4 partinin, 1 saat önce gelmiş çalışmadan bahsediyorum. Yüzde 49-50 oyumuz var. Yüzde 49-50’lik oyla Meclis’te çoğunluk elde edilebilir" dedi.