Balıkesir ve ilçelerinde kutlamalar başladı

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı seçilmesinin kesinleşmesi ile birlikte Balıkesir’in Dursunbey, Kepsut ve Sındırgı ilçelerinde vatandaşlar meydanlarda ve sokaklarda kutlamaya başladı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cuhmur İttifakı Lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimi kazanması sonrası Balıkesirli, Kepsut, Dursunbey ve Sındırgılı vatandaşlar meydanlara akın ettiler. Vatandaşlar ellerinde bayraklarla seçim galibiyetini kutladılar. ’Recep Tayyip Erdoğan’ sloganları atan vatandaşlar, ellerinde Türk bayrağı ile şehir turu attı.