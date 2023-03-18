Balan Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı Shoukry ile heyetlerarası görüşmeye katıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry ile heyetlerarası görüşmeye katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır’da temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, başkent Kahire’deki Dışişleri Bakanlığı binasında mevkidaşı Shoukry gerçekleştirdiği ikili görüşmenin ardından heyetlerarası görüşmeye katıldı. Görüşmede, Türkiye-Mısır ilişkilerinin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulması ve büyükelçiliklerin karşılıklı olarak yeniden açılmasının gündeme gelmesi bekleniyor.

Görüşmelerin ardından Çavuşoğlu ve Shoukry ortak basın toplantısı düzenleyecek.