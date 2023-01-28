Bakan Soylu: 'Türkiye Yüzyılı'na adım atarken PKK defterini düreceğiz ve kapatacağız'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sinop'un Boyabat ilçesinde yapımı tamamlanan Hükümet Konağı'nın resmi açılışını gerçekleştirdi. Halkın yoğun katılım gösterdiği meydanda konuşan Bakan Soylu, savunma sanayisindeki yerli ve millilik oranının yüzde 20'den yüzde 80'e çıkartıldığını söyledi.

“Bir tek terörist kalmayacak”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidarı boyunca birçok devrim gerçekleştirdiğini vurgulayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bu ülkede gerçekleştirdiği en büyük devrim, zihniyet devrimidir. Türkiye'yi hangi mengeneye almak istiyorlarsa, Türkiye'nin kardeşliğini nasıl ortadan kaldırmak istiyorlarsa hepsini tarihin tecrübesinden ilmik ilmik süzerek ortaya koymuştur. Bir evladınız olarak söylüyorum, Cumhuriyet'in 100. Yılında, Türkiye yüzyılına adıma tarken bu ülkenin dağlarında burada bir ahtı ortaya koyuyorum, bir tek terörist kalmayacak” diye konuştu.

“Şimdi Gabar Dağı'nda petrol çıkıyor”

Bakan Soylu, “İki hafta önce Gabar Dağı'ndaydım. Gabar Dağı'nda eskiden terörist vardı, şimdi Gabar Dağı'nda petrol çıkıyor. Bingöl'de 100 milyon ton demir cevheri bulundu. Ereğli Demir Çelik fabrikaları, orada 600 milyon Dolar'lık fabrikanın temelini atıyor, inşallah yepyeni bir sürece başlıyoruz” dedi.

Doğu ile Batı arasındaki gelişmişlik farkının ortadan kaldırıldığını vurgulayan Bakan Soylu, “Şimdi ne Kars'a giden Doğu Ekspresi'nde yer bulabilirsiniz, ne de otellerde. Çünkü Cumhurbaşkanımız şunu yaptı; Doğu ile Batı arasındaki gelişmişlik farkını ortadan kaldırdı. Eskiden yol yok, hastane yok, doktor öğretmen yok. Doktordan öğretmene, hastaneden üniversiteden yola kadar her şeyi yaptı. PKK'nın elindeki en önemli istismar kaynağını çekti aldı. Bu ülkenin savunma sanayisinde yerli ve millilik oranı yüzde 20 idi, şu anda yüzde 80 oldu. Birileri diyorlar ki, ‘SİHA ve İHA'ları biz gelince yok edeceğiz.' Çünkü masanın altındakiler öyle istiyorlar da onun için” ifadelerini kullandı.

“Bu ülke öyle bir hale geldi ki Tendürek'in tepesine uzay üssü kurdu”

Tendürek Dağı'nın zor bir bölge olduğunu ve İçişleri Bakanı olduğu ilk günlerde bir saldırıyla 13 askerin şehit edildiğini hatırlattı. Tendürek'in eski halinden eser kalmadığını vurgulayan Soylu, “Bu makûs tarihi yeneceğiz, terörü ininde bitireceğiz. Aynı zamanda o dağlarda bizim bayrağımız ay yıldızlı nazlı nazlı dalgalanacak. Yılbaşında Tendürek Dağı'ndaydım. Tendürek öyle kolay bir dağ değildir. Teröristi görmek bile zordur. En son Tendürek'e gittiğimde o dağın tepesinde sadece ay yıldızlı bayrak yok sadece, bu ülke öyle bir hale geldi ki Tendürek'in tepesine uzay üssü kurdu” şeklinde konuştu.

“PKK defterini düreceğiz ve kapatacağız”

Soylu, Tendürek, Kars, Kemçemadur, Hatay, Amanoslar, Mersin'in dağları, Adana dağları, Adıyaman, Osmaniye, Cudi'nin temiz olduğunun altını çizerek, “Gabar'da 3 kişi kaldı, Tunceli'de 2 kişi kaldı, Erzincan ile Tunceli arasında 4 kişi kaldı. 29 Ekim 2023 tarihinde Cumhuriyet'in 100. Yılından ikinci asrına Türkiye yüzyılına adım atarken, burada PKK defterini düreceğiz ve kapatacağız hep beraber” diye konuştu.

Türkiye yüzyılında sadece bununla kalmayacaklarını da sözlerine ekleyen Soylu, “Bir tek TOGG arabasını üretmekle Türkiye yüzyılına yetinecek miyiz yani? Bunu Tayyip Erdoğan yaptı, Tayyip Erdoğan'ın yetiştirdiği gençler dünyaya araba değil arabalar üretecek” şeklinde konuştu.