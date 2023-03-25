Bakan Soylu: “Milletvekili tartışmalarının içine girmek, davaya sahip olmamak, onu anlamamak demektir”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, milletvekilliği tartışmalarına ilişkin, “Büyük bir davayı şahsileştirmek, milletvekili olmak ya da olmamak, nereden olmak ya da olmamak tartışmasının içerisine girmek, yüzyılın seçiminde hele de asrın felaketinde, davaya sahip olmamak, onu anlamamak demektir” ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hangi şehirden milletvekili adayı gösterileceğine dair ortaya çıkan tartışmalara ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Soylu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan davamızın lideridir. Ayasofya’yı bizimle tekrar buluşturan liderimizdir. Davamız büyüktür ve bizden sonraki nesillerin omzundadır. Ne kadar kesif mücadelelerin içerisinden geçsek de bedenimiz ne kadar yorgun olsa da ben değil biz demenin zamanıdır. Büyük bir davayı şahsileştirmek, milletvekili olmak ya da olmamak, nereden olmak ya da olmamak tartışmasının içerisine girmek, yüzyılın seçiminde hele de asrın felaketinde, davaya sahip olmamak, onu anlamamak demektir.”