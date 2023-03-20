Bakan Nebati sel bölgesinde incelemelerde bulundu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Şanlıurfa’da sel sonrası hasar tespiti yapılan yerlerde hızlı bir şekilde ödeme yapıldığını söyledi.

Şanlıurfa’da sel bölgesinde incelemelerde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, tekrar aynı senaryonun yaşanmaması için tedbirlerini çok hızlı bir şekilde almaları gerektiğini söyledi. Bakan Nebati, “Az önce bakanımızın da ifade ettiği üzere yüzde 90’nın üzerinde işlemler bitmiş durumda. Bundan sonrası öncelikle kaybettiğimiz vatandaşlarımıza rahmet dilemek ve kalan yaralılarımızın bir an önce şifasına kavuşmasını dilemek, kayıp vatandaşımızı da bulmak olacaktır. Tabii bundan sonraki aşama DSİ başta olmak üzere Büyükşehir Belediyemiz ve diğer belediyelerle beraber yapılacak çalışmalardır. Tahammülümüz yok, çok hızlı çalıştık, iyi işler yaptık ama bu tür olağanüstü yağışlarda tekrar aynı senaryonun yaşanmaması için bizim tedbirlerimizi çok hızlı bir şekilde almamız gerekiyor. Hasar tespiti yapılan yerlerde hızlı bir şekilde ödeme yapıldı ve ekipler de çok hızlı bir şekilde uyumlu bir çalışma sergilediler. Böylesine büyük ve birçok alanda aynı anda yaşanan sel felaketinin hızlı bir şekilde yaraları sararak ilerlemiş olması, bizleri şehrim adına mutlu etti. Biz buradayız ve bu sel afetinin üstesinden çok hızlı bir şekilde geldik. Ama ülkemizin karşı karşıya kaldığı bir deprem afeti var. 50 binin üstünde vatandaşımızı kaybettik. Yüzbinlerce konut hasar gördü, yıkıldı ve bunların yeniden inşası gerekiyor. Bununla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız başta olmak üzere tüm bakanlıklarımız, tabii ki AFAD’ın koordinasyonunda ilgili çalışmaları çok hızlı bir şekilde gerçekleştiriyor. Allah bu tür afetleri bir daha göstermesin. Canımız yandı. Maddi hasar olarak 104 milyar dolara yakın -bu sürekli güncellenecek bir rakam- kaybımız var. Aynı zamanda bütçe üzerinde bir yükümüz var. İşini, aşını kaybeden vatandaşlarımız var. Gerek çadırlarda yaşayan, gerekse de konteynırlarda yaşamlarını idame ettirenlerle artık daha hemhal olacak şekilde ve Ramazan ayının da rahmeti ve bereketiyle inşallah yaralarımızın en azından manevi olarak güçlendirilmesi noktasında işbirliğimiz devam edecek” diye konuştu.