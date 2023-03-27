Bakan Kasapoğlu orucunu depremzedelerle açtı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kırıkkale’deki Kredi ve Yurtlar Kurumu yurdunda barınan depremzedelerle iftar yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kırıkkale’de depremden etkilenen vatandaşların misafir edildiği Kredi Yurtlar Kurumu Hatice Hanım Kız Öğrenci Yurdunu ziyaret etti. Depremzedelerle birlikte yurdun yemekhanesine geçen Kasapoğlu, tabldot alıp sıraya girdi, masalarına konuk olduğu afetzedelerle orucunu açtı. Yemek, yapılan dualarla son buldu. Yemeğin ardından Bakan Kasapoğlu, depremzedeler ile sohbet etti.

Bakan Kasapoğlu, depremzede iki kardeşe milli takım forması sözü verdi.

“İnşallah daha iyi, daha mutlu olma adına hep birlikte çalışacağız”

Depremzedelerin yaralarını hep birlikte saracaklarını söyleyen Bakan Kasapoğlu, “Malatya’dan, Hatay’dan ve diğer illerimizden kardeşlerimiz ve tabii ki ardı ardına yaşadığımız depremler, depremlerde kaybettiklerimiz, yaralanan ve mağdur olanlar gerçekten büyük bir acı. Ama bu acıları inşallah bu güne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de birlikte saracağız, birlikte onaracağız. İnşallah daha iyi, daha mutlu olma adına hep birlikte çalışacağız. Bugün bu güzel sofralarınız da bizleri ağırladınız, ev sahipliği yaptınız. Ev sahipliğiniz için teşekkür ediyorum. Devlet olarak, hükümet olarak, tüm kurul ve kuruluşlarımızla yanınızdayız” dedi.