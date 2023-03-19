Bakan Dönmez’den bor karbür paylaşımı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bor karbür konusunda merak edilenlere dair bir video yayınladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından ”Teknolojinin, üretimin, yeniliğin yüzyılında bor ve teknolojinin yeni buluşma noktası bor karbüre dair merak edilenler 100 saniyede burada” başlığıyla bir video yayınladı. Yayınlanan videoda, dünya bor rezervlerinin yaklaşık yüzde 73’ünün Türkiye’de olduğu ifade edilerek, savunma sanayii, otomotiv, uzay ve havacılık, elektronik ve nükleer endüstride borun stratejik önemine değinildi. Borun borik asit ve bir miktar karbon kaynağı ile birtakım işlemlerden geçirilerek bor karbüre dönüştürüldüğü belirtilen videoda, dünyanın en sert üçüncü malzemesi olduğuna vurgu yapıldı. Bandırma Bor Karbür Üretim Tesisi’nin Türkiye’de ilk, dünyada ise sayılı tesislerden biri olduğu aktarıldı.