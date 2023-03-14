Bakan Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede konsolosluk konuları ele alındı. Ayrıca söz konusu görüşmede, Türkiye’de tutuklu bulunan bir Yunanistan vatandaşının iadesi konusu da yer aldı.