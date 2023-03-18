Bakan Çavuşoğlu, Mısır’da Türk iş adamlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kahire’de Türk iş adamlarıyla toplantı gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı Sameh Shoukry’nin davetine icabetle geldiği Mısır’da temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, başkent Kahire’de Türk iş adamlarıyla bir araya geldi.

Çavuşoğlu ayrıca Mısır ziyaretine dair sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Köklü bağlarımız olan Mısır’la ilişkilerimizde yeni bir sayfa açtık. Diplomatik ilişkilerimizi en üst seviyeye çıkaracağız. Ekonomi, ticaret, enerji ve turizm alanlarında işbirliğimizi geliştireceğiz. Bölgesel konularda istişareleri ve iş birliğimizi artıracağız" ifadelerini kullandı.