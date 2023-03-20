Bakan Çavuşoğlu, Avrupa Yatırım Bankası Başkan Yardımcısı ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel’de Avrupa Yatırım Bankası Başkan Yardımcısı Lilyana Pavlova ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı Odile Renaud-Basso’yla bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) tarafından gerçekleştirilen Uluslararası Bağışçılar Konferansı için bulunduğu Belçika’nın başkenti Brüksel’de temaslarını sürdürüyor. Çavuşoğlu, Avrupa Yatırım Bankası Başkan Yardımcısı Pavlova ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı Renaud-Basso’yla bir araya gelerek, Türkiye’deki deprem felaketinin ardından yapılacak imar çalışmalarını ele aldı.