Bakan Çavuşoğlu: "8 yıl taşıdığım bayrağı değerli kardeşim Hakan Fidan’a devrediyorum. En zor coğrafyalarda en hassas konularda devletimizin ve milletimizin bekasını birlikte koruduk. Her zaman bakanımız ve bakanlığımızın emrinde olacağım" dedi.