Bakan Çavuşoğlu: "8 yıl taşıdığım bayrağı değerli kardeşim Hakan Fidan’a devrediyorum. En zor coğrafyalarda en hassas konularda devletimizin ve milletimizin bekasını birlikte koruduk. Her zaman bakanımız ve bakanlığımızın emrinde olacağım" dedi.
Bakan Çavuşoğlu: "8 yıl taşıdığım bayrağı değerli kardeşim Hakan Fidan’a devrediyorum. En zor coğrafyalarda en hassas konularda devletimizin ve milletimizin bekasını birlikte koruduk. Her zaman bakanımız ve bakanlığımızın emrinde olacağım" dedi.
Politika 05.06.2023, 10:46
Bakan Çavuşoğlu: "8 yıl taşıdığım bayrağı değerli kardeşim Hakan Fidan’a devrediyorum. En zor coğrafyalarda en hassas konularda devletimizin ve milletimizin bekasını birlikte koruduk. Her zaman bakanımız ve bakanlığımızın emrinde olacağım" dedi.