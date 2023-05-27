Bakan Bozdağ: "İmralı’da terörist başı Öcalan ile hiçbir görüşme yapılmamıştır"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "İmralı’da terörist başı Öcalan ile hiçbir görüşme yapılmamıştır" dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İmralı’da terörist başı Öcalan ile hiçbir görüşme yapılmamıştır. Aksine iddialar, terör örgütlerinin Kılıçdaroğlu’na verdiği desteği gizlemek için bile bile söylenmektedir. Güneş balçıkla sıvanmaz. Hiçbir yalan terör örgütlerinin Kılıçdaroğlu’na verdiği desteği gizlemeye yetmez" ifadelerine yer verdi.