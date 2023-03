Bakan Bozdağ ilk iftarını yurtta depremzedelerle açtı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ramazan ayının ilk iftarında Diyarbakır Selahattin Eyyubi KYK Kız Yurdu’nda depremzedelerle bir araya geldi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Ramazan ayının ilk gününü Diyarbakır’da geçiren Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kentte binalarında hasar oluşan depremzedelerle merkez Sur ilçesindeki Selahattin Eyyubi KYK Kız Yurdu’nda iftar yemeğinde buluştu. İftar yemeğinde Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ali İhsan Su, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker, Ebubekir Bal ve bazı kurum müdürleri ile depremzedeler yer aldı.

İftardan önce konuşan Bakan Bozdağ, Ramazan ayı vesilesiyle Müslüman coğrafyasında yardımlaşmanın en üst düzeyde olduğunu ifade etti. Bozdağ, “Bugün bilindiği gibi Ramazan ayının ilk orucunu tuttuk. İnşallah birlikte de ilk iftarını yapacağız. Rabbim her birimizin tuttuğu oruçları kabul etsin. Biz de her bir Müslüman gibi hoş geldin ya şehri Ramazan diyoruz. Ramazan vesilesiyle biz de hem Diyarbakır’ımızda hem ülkemizin diğer illerinde hem de Müslüman coğrafyasının her bir yerinde rahmetin, bereketin ve yardımlaşmanın en üst düzeyde olduğunu görüyoruz” dedi.

Yaşanan felaketler sonrasında Diyarbakırlılara yaptığı yardımlaşma ve dayanışmadan ötürü teşekkür eden Bozdağ, şunları kaydetti:

“6 Şubat’ta büyük bir felaketi hep beraber yaşadık. Memleketimizin değişik yerlerinde pek çok vatandaşımız depreme maruz kaldı ve hayatını kaybeden nice vatandaşımız oldu. Diyarbakır’ımızda 441 insanımızı kaybettik. Ayrıca diğer illerde depremde vefat edip Diyarbakır’a getirilen 89 kardeşimiz daha oldu. Bu vesileyle gerek Diyarbakır’da, gerekse diğer illerimizde deprem ve sel felaketinden hayatını kaybetmiş kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Kalanlara ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Elbette devletimiz ve milletimiz büyük. Devlet ve millet el ele verdiği takdirde aşamayacağı engel, kaldıramayacağı yük yoktur. Bu deprem de gösterdi ki millet ve devlet dayanışması el ele birlikte hareket etmenin acıları azaltmada, umudu çoğaltmada, enkazı kaldırmada ve depremzedelere sahip çıkmada en büyük güç kaynağı olmuştur. Bu hususta özellikle Diyarbakırlılara teşekkür ediyorum. Çünkü Diyarbakır’da da birçok dayanışmayı en üst düzeyde gördük ve şahit olduk. Diyarbakırlılar kendi asaletlerine yakışır bir tavır içerisinde bu süreçte büyük bir dayanışmayı gösterdi. Sadece Diyarbakır üzerinde değil, diğer illere de yardım gönderdiler.”

‘Asrın felaketi’ olarak nitelendirilen depremlerde evi hasar gören vatandaşlar için yapılacak yeni konutların tesliminin bir yıl içerisinde gerçekleştirileceğini belirten Bozdağ, “Ülkemizin yaşadığı bu felaketin ortaya çıkardığı sorunları ortadan kaldırmak, Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki AK Parti hükümetinin birinci vazifesidir. İnşallah vatandaşlarımızın konutlarını 1 yıl içerisinde kendilerine teslim edeceğiz. Diyarbakır’a yaklaşık 27 bin bağımsız konut, köy evi ve hayvanlar için de ahır ile diğer ihtiyaçlarını karşılayan yerler yapacağız. Bunların hepsinin planlaması yapıldı. İnşallah yakında da temelleri atılacak. Daha güvenli evler, daha depreme dayanıklı evler ve daha iyi yaşam imkanı sunan ev ve yaşam çevresini hem Diyarbakırlı kardeşlerimize hem de diğer illerde yaşayan vatandaşlarımızın emrine sunacağız. Buralarda sadece konutlar olmayacak. Aynı zamanda ticari alanlar ve iş yerleri de olacak. Vatandaşlarımız orada ticaretini yaptığı gibi ikamet eden vatandaş da her türlü ihtiyacını giderebilecektir. Bunun yanı sıra sağlık tesisimiz de bulunacaktır. Ayrıca ibadethanelerimiz de yapılacak konutların etrafında olacaktır. Aynı şekilde yeşil alanlarımız ve parklarımız yapılacak. Eğitim tesislerini de oralarda kuracağız. Çocuklarımız buralarda eğitim ihtiyaçlarını karşılayacaklar. Biz Diyarbakır ve diğer illerde yeni şehirler kuruyoruz. Diyarbakır’ımızda yaklaşık 100 bin kişinin barınacağı yeni kent oluşturuluyor. Biz bunların hepsini bir vazife olarak görüyoruz. Milletimizin ve hükümetimizin Diyarbakırlılara bunları yapması bir şeref borcudur. Söz verdiğimiz şekilde vaktinden de önce yerine getirmek suretiyle tamamlamış olacağız” ifadelerine yer verdi.