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Bakan Akar: "Deprem sonrası 60 bin civarında Suriyeli gönüllü olarak ülkesine döndü. Hudutlardan herhangi bir kaçak geçişe asla müsaade etmeyiz, böyle bir şey söz konusu olamaz.”
Bakan Akar: "Deprem sonrası 60 bin civarında Suriyeli gönüllü olarak ülkesine döndü. Hudutlardan herhangi bir kaçak geçişe asla müsaade etmeyiz, böyle bir şey söz konusu olamaz.”
Politika 27.03.2023, 10:44
Bakan Akar: "Deprem sonrası 60 bin civarında Suriyeli gönüllü olarak ülkesine döndü. Hudutlardan herhangi bir kaçak geçişe asla müsaade etmeyiz, böyle bir şey söz konusu olamaz.”