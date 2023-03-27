Bakan Akar: (Danimarka’daki provokasyon) "Bayrağımıza ve Kutsal Kitabımıza yönelik saldırı büyük bir barbarlık, aşağılık ve iğrenç bir davranış örneğidir. Bu kesinlikle insanlık ve nefret suçudur. Bunu asla kabul edemeyiz."