Azerbaycan’dan Karabağ’daki Ermeni toplumu temsilcilerine görüşme teklifi

Azerbaycan, Karabağ’daki Ermeni toplumu temsilcilerine başkent Bakü’de bir görüşme yapılmasını önerdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, geçtiğimiz 1 Mart’ta Hocalı şehrinde yapılan görüşmenin ve 13 Mart’ta sunulan davetin devamı olarak Ermeni toplumu temsilcileriyle başkent Bakü’de bir görüşme daha yapılması için teklif götürüldüğü kaydedildi. Toplantının nisan ayının ilk haftasında, Ermeni toplumu temsilcileriyle entegrasyonla ilgili temasların sürdürülmesi ve Karabağ’da altyapı projelerinin uygulanmasına ilişkin konuların müzakere edilmesi amacıyla önerildiği belirtildi. Azerbaycanlı yetkililer, 1 Mart’ta Hocalı’da geçici olarak konuşlandırılan Rus barış gücünün karargahında, Ermeni toplumu temsilcileriyle bir araya gelmişti. Azerbaycan, 13 Mart’ta bir sonraki toplantının Bakü’de yapılmasını önermiş fakat bu teklif kabul edilmemişti.