Avrupa Birliği'nden mesaj var! 'Birlikte çalışmaya hazırız'

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve AB Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tur sonucuyla ilgili ortak yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, “AB, Türkiye’de 28 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Seçimi’nin ikinci turunun demokratik haklarını kullanan Türk halkının yüksek katılımıyla yapılmasını memnuniyetle karşılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı yeniden seçilmesi dolayısıyla tebrik ediyoruz” denildi.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ve Avrupa Konseyi’nin seçimle ilgili nihai bulgularının beklendiğini belirtilen açıklamada, “AB’nin, Doğu Akdeniz’de istikrarlı ve güvenli bir ortamın yanı sıra Türkiye ve tüm halkıyla işbirliğine dayalı ve karşılıklı yarar sağlayan bir ilişkiyi sürdürmede stratejik çıkarı bulunuyor” denildi.

Açıklamada, AB’nin ayrıca tüm vatandaşların yararına, insan hakları, hukukun üstünlüğü, uluslararası hukuk ve bölgesel istikrar taahhütleri temelinde ortak refah ve istikrar için yapıcı bir ilişkiye doğru ilerlemek amacıyla Türkiye ile birlikte çalışmaya hazır olduğu kaydedildi.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kutlamıştı.