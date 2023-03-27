Aşırı sağcı İsrailli bakanlar destekçilerini yargı reformuna destek için sokağa çağırdı

İsrail’de tartışmalı yargı reformuna yönelik protestolara karşı aşırı sağcı olan İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ile Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir, destekçilerini sokağa çağırdı.

İsrail’de dün Başbakan Binyamin Netanyahu’nun tartışmalı yargı reformuna karşı çıkan Savunma Bakanı Yoav Gallant’ı görevden almasının ardından halk yeniden sokaklara dökülmüştü. Başta başkent Tel Aviv’de olmak üzere protestolar devam ederken, aşırı sağcı olan İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ile Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir destekçilerini protestolara karşı sokağa çağırdı. Filistin’in Huwara köyünün yeryüzünden silinmesi çağrısında bulunan ve Filistin halkının varlığını reddeden Smotrich, Kudüs’te destekçilerine yargı reformuna destek protestosu düzenleme çağrısında bulunarak, gösterilere katılacağını duyurdu. Smotrich, "Arkadaşlar. Yargı sistemini düzeltmeye ve İsrail demokrasisini güçlendirmeye yönelik reformlar hiçbir koşulda durdurulmamalı. Şiddete, anarşiye, muhaliflere ve vahşi grevlere teslim olmayın. Biz çoğunluğuz, sesimizi duyuralım. Ben orada olacağım, siz de gelin. Sesimizi ve ülkemizi çalmalarına izin vermeyeceğiz” dedi.

Aşırı sağcı Bakan Gvir de, destekçilerini Kudüs’te yargı reformuna destek protestosu düzenleme çağrısında bulunarak, "Acil durum. Sağcılar, Kudüs’te destek için sokağa inecek. Milletin tercihinden vazgeçemeyiz. Bir bayrak getir ve katıl” dedi.

Çok sayıda meslek grubu ve çalışandan grev kararı

Ülke genelinde aralarında İsrail’in en büyük işçi sendikası Hastadrut, üniversiteler, avukatlar, hastane ve sağlık çalışanlarının bulunduğu çok sayıda meslek grubu ve çalışan grev kararı aldı. Ben Gurion Uluslararası Havalimanı çalışanlarının da greve katılması ile havalimanında seferler durduruldu.

İsrail basınında yer alan haberlerde ayrıca, dünya genelindeki İsrail büyükelçilikleri ve konsolosluklarının da tartışmalı yargı reformuna karşı düzenlenen grevlere destek verdiği ifade edildi.

“Tüm dünyanın gözü üzerinizde”

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Netanyahu hükümetine yargı reformunu durdurma çağrısında bulunarak, “Tüm ülke endişeli. Güvenlik, ekonomi, toplum yani herkes tehdit altında. İsrail halkının gözü üzerinizde. Tüm Yahudilerin gözü üzerinizde. Tüm dünyanın gözü üzerinizde. İsrail birliği için, sorumluluk adına bu yargı reformunu acilen durdurma çağrısında bulunuyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Tepki çeken yargı reformu

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile ABD ve çok sayıda ülkenin karşı çıktığı tartışmalı yargı reformu, Yüksek Mahkeme’nin yetkilerinin sınırlandırılmasını, meclisin mahkeme kararlarını geçersiz kılmasını ve yargının hakimlerin seçimi üzerindeki etkisinin azaltılmasını içeriyor. Reform çerçevesindeki "başbakanın görevden alınmasını zorlaştıran yasa tasarısı" geçtiğimiz günlerde Meclis’te yapılan oylamada kabul edilmişti.