Anayasa Mahkemesi Başkanlığına Zühtü Arslan’ın seçilmesine dair karar Resmi Gazete’de

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanlığına Prof. Dr. Zühtü Arslan’ın seçilmesine dair karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 146., 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 12. maddesine göre yapılan seçimde AYM Başkanlığına Prof. Dr. Zühtü Arslan’ın seçilmesine dair karar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.