AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş’tan Danimarka’da yaşanan olaylara kınama

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Danimarka’da Kur’an-ı Kerim’e ve Türk bayrağına yapılan saldırıyı kınadı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Danimarka’da, İslam ve Türkiye düşmanlarının Kur’an-ı Kerim’e ve bayrağımıza karşı gerçekleştirdikleri faşist ve düşmanca saldırıyı şiddetle lanetliyoruz. Mübarek Ramazan ayında kutsallarımıza yönelik hain provokasyonlar büyük ve güçlü Türkiye’den duyulan rahatsızlığın alçakça ifadesidir. Bu ırkçı, İslam ve insanlık düşmanlarına seyirci kalan ülkelerin yöneticileri aslında kendi geleceklerini karartıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar İstikbal İslam’ındır” ifadelerini kullandı.