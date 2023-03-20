AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: “CHP oy uğruna Kandil’e göz kırpar hale gelmiş, yazık”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, “CHP oy uğruna Kandil’e göz kırpar hale gelmiş, yazık” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Seçilmiş olmak, kimseye suç işleme özgürlüğü kazandırmaz. HDP’li bazı belediyelere terör örgütünün lojistik üssü haline geldikleri ve kamunun imkanlarını vatandaşa hizmet yerine Kandil’e gönderdikleri için kayyum atandı. CHP oy uğruna Kandil’e göz kırpar hale gelmiş, yazık” ifadelerini kullandı.