Adalet Bakanı Bozdağ’dan ’hayırlı olsun’ mesajı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığına tekrardan aday olmasının ardından, ’hayırlı olsun’ mesajı paylaştı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yeniden aday olmasının ardından sosyal medya hesabından ’hayırlı olsun’ mesajı paylaştı. Bakan Bozdağ, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"AK Parti ve MHP Türkiye Büyük Millet Meclisi Grupları, Cumhurbaşkanımız/Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı Cumhurbaşkanı Adayı gösterdi. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı Adaylığı, milletimize ve ülkemize hayırlı olsun. Rabbimiz, Cumhurbaşkanımız ve Cumhurbaşkanı Adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın daima muhafızı ve yardımcısı olsun. Cumhurbaşkanı Adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Yüce Allah’ın yardımı ve aziz milletimizin duası ve desteği ile 14 Mayıs’ta ikinci defa Başkan seçecektir, inşallah."