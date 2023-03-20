AB’den Ukrayna’ya 1 milyon adet top mermisi

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Ukrayna’ya 1 milyon adet 155 milimetrelik top mermisi sağlanması için 2 milyar euroluk plan üzerinde anlaştı.

AB, Rusya’ya karşı Ukrayna’nın savunmasına destek amacıyla 1 milyon adet 155 milimetrelik top mermisinin sağlanması konusunda anlaştı. AB ülkelerinin 2 milyar euroluk plan çerçevesinde söz konusu mermileri kendi stoklarından ve ortak tedarik yoluyla Ukrayna’ya sağlayacakları ifade edildi.

AB’nin top mermisi planını memnuniyetle karşılayan Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak yaptığı açıklamada, "Bu, Avrupa güvenliğini korumak için çok güçlü bir adım" dedi.

Ukrayna, her gün binlerce top mermisi ateşlediklerini ve 155 milimetrelik top mermisi tedarikinin kritik bir ihtiyaç olduğunu, sağlanacak ek tedarikin bu yıl Rusya’ya yeni bir karşı saldırı başlatılmasına yardımcı olacağını belirtmişti.