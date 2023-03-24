ABD’den Suriye’deki İranlı milislere ait tesislere hava saldırısı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran’a ait bir intihar İHA’sının Haseke’de terör örgütü DEAŞ ile mücadele koalisyonuna ait tesise saldırı gerçekleştirdiğini, 1 sözleşmeli personelin öldüğünü, 1 sözleşmeli personel ile 5 ABD askerinin yaralandığını açıkladı. ABD’nin saldırıya yanıt olarak Suriye’nin doğusunda İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı grupların kullandığı tesislere hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

Pentagon tarafından yapılan açıklamada, Suriye’nin kuzeydoğusunda Haseke yakınlarındaki DEAŞ ile mücadele koalisyonuna ait bir bakım tesisinin dün yerel saatle 13.30 sıralarında intihar insansız hava aracı (İHA) ile vurulduğu duyuruldu. Saldırıda 1 ABD’li sözleşmeli personelin hayatını kaybettiği, 5 ABD askeri ve 1 sözleşmeli personelin yaralandığı belirtildi. Yaralı askerlerden 2’sinin olay yerinde tedavi edildiği, 3’ünün ve sözleşmeli personelin Irak’ta koalisyon güçlerine ait tıbbi tesise götürüldüğü kaydedildi. İstihbaratın söz konusu İHA’nın İran’a ait olduğunu değerlendirdiği bilgisi paylaşıldı.

ABD’den İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı grupların saldırısına misilleme

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin yaptığı açıklamada, İran İHA’sı ile düzenlenen saldırıya misilleme olarak İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı grupların kullandığı tesislere hava saldırıları gerçekleştirildiğini duyurdu. Austin, “Başkan Biden’ın talimatıyla ABD Merkez Komutanlığı güçlerine bu gece Suriye’nin doğusunda İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı grupların kullandığı tesislere karşı hassas hava saldırıları düzenleme yetkisi verdim. Hava saldırıları, bugünkü saldırının yanı sıra Devrim Muhafızları’na bağlı grupların Suriye’deki koalisyon güçlerine yönelik son saldırılarına yanıt olarak düzenlendi” ifadelerini kullandı.

ABD’nin saldırısının Amerikan personelini korumak amacıyla yapıldığını vurgulayan Austin, ülkesinin gerilimin tırmanma riskini azaltmak ve kayıpları en aza indirmek amacıyla orantılı adımlar attığını belirtti. Austin, “Başkan Biden’ın açıkça belirttiği gibi halkımızı savunmak için gerekli tüm önlemleri alacağız ve her zaman kendi seçtiğimiz yer ve zamanda karşılık vereceğiz” dedi.