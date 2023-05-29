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10 ilde fark attı! Hangi şehirde kim kaç oy aldı?
28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tur oylamalarında yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın en çok oy aldığı iller belli oldu. Erdoğan’ın en yüksek oy aldığı iller şu şekilde sıralandı: Bayburt % 82,45, Gümüşhane % 78,61, Çankırı % 76,76, Yozgat % 76,36, Rize % 75,84, Kahramanmaraş % 75,77, Aksaray % 75,38, Erzurum% 73,56, Sivas % 73,09, Konya % 72,99,
Politika 29.05.2023, 08:22
İşte Kılıçdaroğlu ve Erdoğan'ın Türkiye Geneli il il sonuçlar...
|Şehir
|
Recep Tayyip Erdoğan
|
Kemal Kılıçdaroğlu
|İstanbul
|48,30%
|51,70%
|Ankara
|48,92%
|51,08%
|İzmir
|32,98%
|67,02%
|Adana
|45,95%
|54,05%
|Adıyaman
|68,94%
|31,06%
|Afyonkarahisar
|67,84%
|32,16%
|Ağrı
|34,66%
|65,34%
|Amasya
|59,16%
|40,84%
|Antalya
|42,66%
|57,34%
|Artvin
|50,65%
|49,35%
|Aydın
|40,16%
|59,84%
|Balıkesir
|47,80%
|52,20%
|Bilecik
|53,47%
|46,53%
|Bingöl
|68,11%
|31,89%
|Bitlis
|49,79%
|50,21%
|Bolu
|64,67%
|35,33%
|Burdur
|55,83%
|44,17%
|Bursa
|54,66%
|45,34%
|Çanakkale
|41,91%
|58,09%
|Çankırı
|76,76%
|23,24%
|Çorum
|64,78%
|35,22%
|Denizli
|47,01%
|52,99%
|Diyarbakır
|28,39%
|71,61%
|Edirne
|33,10%
|66,90%
|Elazığ
|70,27%
|29,73%
|Erzincan
|62,05%
|37,95%
|Erzurum
|73,56%
|26,44%
|Eskişehir
|44,58%
|55,42%
|Gaziantep
|62,74%
|37,26%
|Giresun
|64,69%
|35,31%
|Gümüşhane
|78,54%
|21,46%
|Hakkari
|27,91%
|72,09%
|Hatay
|50,13%
|49,87%
|Isparta
|57,67%
|42,33%
|Mersin
|39,73%
|60,27%
|Kars
|43,61%
|56,39%
|Kastamonu
|69,73%
|30,27%
|Kayseri
|67,89%
|32,11%
|Kırklareli
|31,58%
|68,42%
|Kırşehir
|57,32%
|42,68%
|Kocaeli
|57,02%
|42,98%
|Konya
|72,99%
|27,01%
|Kütahya
|70,58%
|29,42%
|Malatya
|71,96%
|28,04%
|Manisa
|50,19%
|49,81%
|Kahramanmaraş
|75,77%
|24,23%
|Mardin
|34,78%
|65,22%
|Muğla
|33,47%
|66,53%
|Muş
|41,64%
|58,36%
|Nevşehir
|66,54%
|33,46%
|Niğde
|62,07%
|37,93%
|Ordu
|65,21%
|34,79%
|Rize
|75,86%
|24,14%
|Sakarya
|68,49%
|31,51%
|Samsun
|65,35%
|34,65%
|Siirt
|44,56%
|55,44%
|Sinop
|61,87%
|38,13%
|Sivas
|73,09%
|26,91%
|Tekirdağ
|40,67%
|59,33%
|Tokat
|66,30%
|33,70%
|Trabzon
|68,90%
|31,10%
|Tunceli
|17,19%
|82,81%
|Şanlıurfa
|64,86%
|35,14%
|Uşak
|51,02%
|48,98%
|Van
|38,50%
|61,50%
|Yozgat
|76,36%
|23,64%
|Zonguldak
|54,80%
|45,20%
|Aksaray
|75,38%
|24,62%
|Bayburt
|82,45%
|17,55%
|Karaman
|65,88%
|34,12%
|Kırıkkale
|63,71%
|36,29%
|Batman
|31,94%
|68,06%
|Şırnak
|23,71%
|76,29%
|Bartın
|60,00%
|40,00%
|Ardahan
|42,32%
|57,68%
|Iğdır
|33,15%
|66,85%
|Yalova
|50,42%
|49,58%
|Karabük
|63,72%
|36,28%
|Kilis
|69,99%
|30,01%
|Osmaniye
|66,20%
|33,80%
|Düzce
|71,93%
|28,07%