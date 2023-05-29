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10 ilde fark attı! Hangi şehirde kim kaç oy aldı?

28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tur oylamalarında yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın en çok oy aldığı iller belli oldu. Erdoğan’ın en yüksek oy aldığı iller şu şekilde sıralandı: Bayburt % 82,45, Gümüşhane % 78,61, Çankırı % 76,76, Yozgat % 76,36, Rize % 75,84, Kahramanmaraş % 75,77, Aksaray % 75,38, Erzurum% 73,56, Sivas % 73,09, Konya % 72,99,

Politika 29.05.2023, 08:22
10 ilde fark attı! Hangi şehirde kim kaç oy aldı?

İşte Kılıçdaroğlu ve Erdoğan'ın Türkiye Geneli il il sonuçlar...

Şehir

Recep Tayyip Erdoğan

Kemal Kılıçdaroğlu
İstanbul 48,30% 51,70%
Ankara 48,92% 51,08%
İzmir 32,98% 67,02%
Adana 45,95% 54,05%
Adıyaman 68,94% 31,06%
Afyonkarahisar 67,84% 32,16%
Ağrı 34,66% 65,34%
Amasya 59,16% 40,84%
Antalya 42,66% 57,34%
Artvin 50,65% 49,35%
Aydın 40,16% 59,84%
Balıkesir 47,80% 52,20%
Bilecik 53,47% 46,53%
Bingöl 68,11% 31,89%
Bitlis 49,79% 50,21%
Bolu 64,67% 35,33%
Burdur 55,83% 44,17%
Bursa 54,66% 45,34%
Çanakkale 41,91% 58,09%
Çankırı 76,76% 23,24%
Çorum 64,78% 35,22%
Denizli 47,01% 52,99%
Diyarbakır 28,39% 71,61%
Edirne 33,10% 66,90%
Elazığ 70,27% 29,73%
Erzincan 62,05% 37,95%
Erzurum 73,56% 26,44%
Eskişehir 44,58% 55,42%
Gaziantep 62,74% 37,26%
Giresun 64,69% 35,31%
Gümüşhane 78,54% 21,46%
Hakkari 27,91% 72,09%
Hatay 50,13% 49,87%
Isparta 57,67% 42,33%
Mersin 39,73% 60,27%
Kars 43,61% 56,39%
Kastamonu 69,73% 30,27%
Kayseri 67,89% 32,11%
Kırklareli 31,58% 68,42%
Kırşehir 57,32% 42,68%
Kocaeli 57,02% 42,98%
Konya 72,99% 27,01%
Kütahya 70,58% 29,42%
Malatya 71,96% 28,04%
Manisa 50,19% 49,81%
Kahramanmaraş 75,77% 24,23%
Mardin 34,78% 65,22%
Muğla 33,47% 66,53%
Muş 41,64% 58,36%
Nevşehir 66,54% 33,46%
Niğde 62,07% 37,93%
Ordu 65,21% 34,79%
Rize 75,86% 24,14%
Sakarya 68,49% 31,51%
Samsun 65,35% 34,65%
Siirt 44,56% 55,44%
Sinop 61,87% 38,13%
Sivas 73,09% 26,91%
Tekirdağ 40,67% 59,33%
Tokat 66,30% 33,70%
Trabzon 68,90% 31,10%
Tunceli 17,19% 82,81%
Şanlıurfa 64,86% 35,14%
Uşak 51,02% 48,98%
Van 38,50% 61,50%
Yozgat 76,36% 23,64%
Zonguldak 54,80% 45,20%
Aksaray 75,38% 24,62%
Bayburt 82,45% 17,55%
Karaman 65,88% 34,12%
Kırıkkale 63,71% 36,29%
Batman 31,94% 68,06%
Şırnak 23,71% 76,29%
Bartın 60,00% 40,00%
Ardahan 42,32% 57,68%
Iğdır 33,15% 66,85%
Yalova 50,42% 49,58%
Karabük 63,72% 36,28%
Kilis 69,99% 30,01%
Osmaniye 66,20% 33,80%
Düzce 71,93% 28,07%

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