Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşundan biri olan,38 yıldır toplum sağlığına ve sağlık sektörüne katkı sağlayan Polifarma, güçlü performansını, ulusal ve uluslararası alanda aldığı ödüller ile taçlandırmaya devam ediyor. ”Sektörün Oscarları” olarak adlandırılan Altın Havan Ödülleri’nde, ‘Bir Yetim İlacın Etkin Maddeden Bitmiş Ürüne Dikey Entegrasyon ile Yerli Üretimi Projesi’ ile Ar-Ge kategorisinde ödül almaya hak kazanan Polifarma, yüzde 100 yerli sermayeli bir şirket olarak inovasyon ve araştırma-geliştirme alanında sektördeki güçlü konumunu bir kez daha tescillemiş oldu.

21 Aralık 2024 tarihinde düzenlenen ödül töreninde konuşan Polifarma Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Vildan Kumrulu, bu prestijli organizasyonda, özellikle de Ar-Ge alanında ödül almaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyduğunu dile getirdi.

Bu ödülün yerli ilaç üretimi ve Ar-Ge çalışmalarına verdikleri önceliğin de bir yansıması olduğunu vurgulayan Kumrulu, “38 yıl önce ‘Önce Hayat’ diyerek çıktığımız bu yolda, bugün, 62 bin metrekare alana kurulu modern üretim tesisi, 12 farklı ülkeden alınmış GMP sertifikası ve 500 ürün ruhsatımız ile ilerliyoruz. ‘Ar-Ge’ye En Çok Yatırım Yapan’ ve ‘En Fazla Proje Yürüten’ şirketlerden biri olarak sağlık sektöründe öncü konumdayız. İSO İlk 500 arasında yer alan şirketimiz ile 50’yi aşkın ülkeye ihracat gerçekleştirirken, farklı terapötik alanlarda sunduğumuz çözümlerle hem hastane ürünleri hem de eczane pazarının önemli şirketleri arasındayız” dedi.

Polifarma olarak gelecek dönemlerde de Ar-Ge çalışmalarına yönelik yatırımları ile sektörde fark yaratmaya devam edeceklerini söyleyen Kumrulu, şöyle devam etti: “Çok yakın dönemde faaliyete girecek olan 11 bin metrekare alana kurulu, tamamlandığında ülkemizin en gelişmiş Ar-Ge merkezlerinden birini barındıracak olan yeni tesisimizde, kalıtsal yolla ortaya çıkan nadir bir kas hastalığı olan SMA'ya yönelik etkin madde ve ilacın üretileceği müjdesini de şimdiden vermek istiyorum. Hedefimiz; ülkemiz pazarındaki öncü yerimizi koruyarak, dünyanın dört bir yanında, tüm canlıların yaşamlarına dokunmaya devam etmek. Aldığımız her ödül de bizleri bu anlamda motive ediyor ve cesaretlendiriyor. Önümüzdeki dönemde daha çok çalışarak, daha büyük başarılar elde etmek için azimle yolumuza devam edeceğiz.”