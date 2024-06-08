Türkiye'nin önemli turizm noktalarından Mersin'in Akdeniz'e 321 kilometrelik kıyısında 41 plajı bulunuyor. 41 plajdan 11'i, 30 kriteri yerine getirdiği için mavi bayraklı olarak hizmet veriyor. Haziran ayına girilmesi ve hava sıcaklığının bir anda artması ile turizmin canlanmaya başladığı kentte mavi bayraklar da çekildi.

Kumsalı ve derinliğinin 200 metreye kadar sığ olması nedeniyle ailelerin daha çok tercih ettiği Erdemli Kumkuyu plajında da denizden getirilen mavi bayrak Vali Ali Hamza Pehlivan tarafından göndere çekildi. Sezon yeni yeni başlamasına rağmen sıcak havayı fırsat bilen bir çok vatandaşın denize girmeye başladığı kentte yoğunluğun birkaç hafta içerisinde artmasının da beklendiği belirtildi.



"11 plajın mavi bayrağı var"

Mavi bayrak uygulamasını biraz önce gerçekleştirdiklerini belirten Vali Ali Hamza Pehlivan, bu uygulamanın o plajın 33 ayrı kriteri yerine getirdiğini gösterdiğini kaydetti. Uygulamanın 3 ayrı bakanlık tarafından da takip edildiğine dikkat çeken Vali Pehlivan, "Bu uygulama ile kriterleri yerine getiren plajlar her yıl güncellenmek şartıyla mavi bayrağa sahip oluyor. İlimizde 11 plajın mavi bayrağı var. Bu sayı ile ilimiz Türkiye'de en çok mavi bayrağı olan şehirler arasında 8'inci sırada" dedi.



15 günde bir su numunesi alınıyor

33 kriterin önemli bir kısmının zorunlu bir kısmının ise kılavuz niteliğinde olduğuna da değinen Pehlivan, 15 günde bir su numunesi alındığını ayrıca bayrak verildikten sonra işlemlerin bitmediğini her yıl gerekli denetimlerin yapıldığını ulusal ve uluslar arası uzmanlar tarafından değerlendirildiğini ifade etti.



Mersin'de 43 plaj olduğuna vurgu yapan Pehlivan, "Biraz önce turizm paydaşlarımızla beraberdik. Özellikle ilimizde faaliyet gösteren paydaşlarımızla da konuşmuştuk. 11 mavi bayraklı plajımız var. Şuanda 4'te birine tekabül ediyor. Bunu önümüzdeki uygun bir sürede en az yüzde 100 bir artışı içerisinde olalım. Önümüzdeki yıllarda ilk etapta iki katına çıkaralım. 41 plajın zaman içerisinde ise tamamını mavi bayraklı yapalım diye konuştuk. İlk etapta iki katına çıkarma hedefi koyduk" şeklinde konuştu.